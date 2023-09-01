Подмосковный спорткомплекс «Звезда» полностью обновят к 2025 году

Разработка проекта капитального ремонтаспорткомплекса «Звезда» в Звенигороде (Одинцовский городской округ) находится на завершающем этапе. В период 2024-2025 годов капитально обновятся спортивные залы и бассейн.

Как отмечает глава Одинцовского округа Андрей Иванов, «Звезда» является местом притяжения для людей всех возрастов.

«Мы будем добиваться включения спорткомплекса в профильную государственную программу «Спорт Подмосковья». На данном этапе ведутся проектно-изыскательные работы», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Напомним, в спортивном комплексе «Звезда» оборудован спортивный зал с трибунами на 900 зрительских мест, есть 25-метровый бассейн, а также залы для занятий фитнесом и различными видами спорта.

Ранее сообщалось, что под строительство подмосковных школ и детсадов с начала года передано более 20 гектаров земли.