В ЦСКА объяснили, почему не остались в Самаре после игры с «Акроном»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, почему команда вернулась в Москву после матча с «Акроном» в Самаре 4 апреля, хотя 7 апреля армейцам там же предстоит сыграть кубковый матч с «Крыльями Советов».

Сразу победы над тольяттинским клубом в 23-м туре РПЛ (2:1) ЦСКА улетел в Москву, и вечером футболисты уже были дома. К 17:00 6 апреля команда вернулась в Самару. Такое решение было вызвано отсутствием в городе на Волге подходящего натурального поля для тренировок.

Игроки поддержали такое решение с учетом короткого перелета, чтобы «пожить нормальной жизнью» полтора дня.

ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России. В другом матче этой стадии турнира 8 апреля встретятся «Зенит» и «Спартак».

