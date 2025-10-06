В ЦСКА остались довольны работой арбитров в дерби со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с ТАСС прокомментировал судейство в матче со «Спартаком» (3:2).

По его мнению, арбитр Артем Чистяков и бригада ВАР во главе с Виталием Мешковым хорошо справилась со своей работой.

Бабаев указал, что матч был непростым для судейства, но все решения, по первому впечатлению, кажутся ему справедливыми.

«Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с системой ВАР справился и принимал правильные решения. Это касается и отмененного гола в ворота «Спартака», пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи ВАР», — сказал Бабаев.

