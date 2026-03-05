В ЦСКА отреагировали на обвинения Кордобы в расизме

В ЦСКА отреагировали на заявление колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, который обвинил игроков и персонал московского клуба в расистских оскорблениях. В комментарии «РБ Спорт» директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо заявил , что клуб шокирован таким заявлением, и начали внутреннее расследование.

По его словам, ЦСКА категорически отвергает любые проявления расизма. Он подчеркнул, что руководство изучает все видеозаписи матча, но пока не обнаружило никаких подтверждений слов Кордобы.

«Если мы обнаружим факт каких-то расистских выкриков, то мы, безусловно, накажем тех, кто выкрикивал, по всей строгости. При этом важно понимать, что футболиста Джона Кордобу мы знаем не первый год в РПЛ и знаем его как очень большого игрока, но также и как большого мастера провокаций», — сказал Брейдо.

Более того, отметил он, в клубе обратили внимание, что игроки «Краснодара» не смогли предоставить конкретной информации о том, что именно слышал колумбиец.

В ЦСКА дали понять, что не собираются покрывать виновных, если факты подтвердятся, и готовы наказать любого, кто допустил оскорбления. Однако пока клуб считает обвинения голословными.

Ранее ЦСКА показал видео с кадрами погрома в раздевалке, учиненного футболистами «Краснодара».