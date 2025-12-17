В ЦСКА ответили о шансах Кисляка и Глебова уехать в Европу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью ProBK ответил на вопрос о перспективе молодых армейских талантов Матвея Кисляка и Кирилла Глебова перейти в клубы из сильнейших европейских чемпионатов.

«Думаю, каждый сильный молодой игрок в России хочет попробовать себя в Европе. На топовые чемпионаты они, конечно, смотрят. Не думаю, что зимой что-то возможно, но в жизни все бывает. Но на мой взгляд, есть еще немало дел у ребят в ЦСКА», — сказал Брейдо.

20-летний Матвей Кисляк в нынешнем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять передач. Авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость футболиста до €20 млн — с начала сезона она выросла в два с половиной раза.

Ровесник Кисляка Кирилл Глебов принял участие в 23 матчах ЦСКА в сезоне, в его активе шесть голов и три ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн.