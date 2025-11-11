В Турции разгорелся беспрецедентный скандал со ставками футболистов

В Турции набирает обороты беспрецедентный скандал, связанный со ставками игроков. По последним данным, отстранены 1024 футболиста, которые подозреваются в нелегальных ставках.

Среди подозреваемых 27 игроков Суперлиги — высшего дивизиона турецкого футбола. В третьем и четвертом дивизионах ситуация выглядит совсем катастрофично — там отстранены 282 и 629 игроков соответственно. В низших лигах приостановлены на две недели соревнования, а Турецкая федерация футбола обратилась в ФИФА с просьбой открыть дополнительное трансферное окно, чтобы клубы смогли пополнить свои поредевшие составы.

В скандальный список попали и четыре футболиста клуба «Серик Беледиеспор», который принадлежит Туфану Садыгову. За него играют несколько российских фигуристов, но их имена в скандале не фигурируют.

На данный момент проводятся следственные действия — обыски, допросы, анализ финансовых операций.

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил от футбола в России бывшего инвестора обанкротившихся «Химок» Туфана Садыгова.