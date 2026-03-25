В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

В Турции разгорается громкий скандал с участием известных представителей шоу-бизнеса, спорта и крупного бизнеса. По информации интернет-портала Teleprogramma.org, полиция добилась ордера на арест актрисы Ханде Эрчел, прославившейся главной ролью в сериале «Постучись в мою дверь».

Вместе с ней по делу проходит ее бывший бойфренд, бизнесмен Хакан Сабанджи. Обоих подозревают в употреблении и хранении наркотических веществ.

Сама Эрчел сейчас находится за пределами Турции. О выданном ордере она узнала из прессы. Актриса заявила, что готова вернуться на родину и дать показания, выразив доверие государству и правосудию. Однако турецкие СМИ предполагают, что сразу по прибытии Ханде арестуют.

Резонанс делу придает не только статус самой актрисы, но и ее бывшего возлюбленного Сабанджи. Он является представителем одной из самых влиятельных семей в турецком бизнесе.

Масштаб скандала расширился после того, как в деле появились фигуранты из мира спорта. Ранее полиция задержала бывших президентов футбольных клубов «Бешикташ» Фикрета Ормана и «Галатасарай» Бурака Эльмаса.

