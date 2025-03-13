В УЕФА определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, которая определила участников четвертьфинальных матчей после завершения последних поединков 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Футбольный клуб «Реал» из Мадрида сыграет с «Арсеналом» из Лондона. А «Пари Сен-Жермен» из Франции сразится с «Астон Виллой» из Англии за право выйти в полуфинал турнира.

В четвертьфинал вышли два немецких футбольных клуба — «Бавария» и «Боруссия». По итогам жеребьёвки «Баварии» достался в соперники итальянский «Интер», а «Боруссии» — испанская «Барселона».

В апреле 2025 года пройдут две встречи: первая — 8 апреля, вторая — 9 апреля. Ответные встречи состоятся 15 и 16 апреля.

Ранее определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА.