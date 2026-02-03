В улыбке Валиевой увидели конец доминирования Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева выступила на первых официальных стартах после окончания четырехлетнего бана за нарушения антидопинговых правил.

19-летняя спортсменка прошла в полуфинал чемпионата России по прыжкам, где заняла шестое место.

«Но в данном контексте неважно, какое место заняла спортсменка, вернувшаяся после перерыва и без соревновательной практики восстановившая и сделавшая на публике четверной тулуп. Для Камилы сам факт возвращения стал большой победой. Фигуристку ждали болельщики, и подтверждением тому стало то, что на протяжении двух дней турнира после выступления Камилы зрители усыпали игрушками лед», — говорится в пресс-релизе Федерации фигурного катания на коньках России.

Журналисты «Советского спорта» обратили внимание не только на исполнение Валиевой элементов ультра-си, но и на ее поведение за бортиком. В материале издания отмечается, что улыбка Валиевой после падения в полуфинале говорит о ее новом уровне внутренней свободы.

По мнению «Советского спорта», переход Валиевой в академию Татьяны Навки к тренеру Светлане Соколовской может означать конец эпохи доминирования «Хрустального» Этери Тутберидзе в женском одиночном катании.

При этом в чемпионате России по прыжкам весь пьедестал заняли спортсменки «Хрустального» — Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова и Дарья Садкова.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как россияне возвращают в НХЛ моду на драки вратарей.