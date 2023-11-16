В Волоколамском округе Подмосковья создана народная библиотека
Фото: [Дарья Шапочкина]
Жители деревни Шитьково (Волоколамский городской округ) создали народную библиотеку.
Первые экземпляры сельчане находили на чердаках своих старых домов, это те книги, которые оставались от бабушек и дедушек. По рассказу старосты деревни Даниила Федулова, один из жителей предоставил в пользование свой старый дом. На стеллажах много классики. Теперь сюда приходят жители деревни и берут книги почитать. В дальнейшем библиотеку планируется совместить с деревенским музеем.
Ранее сообщалось, что в следующем году свыше 560 миллиардов рублей направят на социально-культурную сферу Подмосковья.