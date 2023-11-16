Свыше 560 млрд рублей направят на социально-культурную сферу Подмосковья в следующем году

В следующем году расходы бюджета Подмосковья на социально-культурную сферу вырастут на девять процентов в сравнении с текущим годом — на эти цели планируют выделить 561 миллиард рублей, сообщила пресс-служба областного министерства экономики и финансов.

В ведомстве пояснили, что рост расходов в отраслях бюджетной сферы связан в том числе с индексацией оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Так, на следующий год наибольший объем финансирования за счет средств бюджета запланирован по социально значимым госпрограммам «Образование Подмосковья» — 188 миллиардов рублей, «Здравоохранение Подмосковья» — 156 миллиардов рублей», а также «Социальная защита населения Московской области» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры» — 114 и 85 миллиардов рублей соответственно.

В сфере здравоохранения восемнадцать миллиардов рублей планируется выделить на льготное лекарственное обеспечение, пятнадцать миллиардов — на ремонт медицинских учреждений и семь миллиардов — на закупку оборудования. В сфере образования в следующем году основная часть средств будет направлена на содержание школ и детсадов.

На социальные выплаты жителям региона в 2024 году предусмотрено восемьдесят два миллиарда рублей. Расходы в сфере культуры планируются на уровне восьми миллиардов рублей, а в сфере физической культуры и спорта — десять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу поликлиники в Молодежном после ремонта.