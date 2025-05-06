В возрасте 11 лет скончалась актриса сериала на Netflix Милена Брандао

Стало известно о кончине 11-летней бразильской актрисы Милены Брандао, ранее принимавшей участие в съемках сериала для стримингового сервиса Netflix.

Девочка внезапно почувствовала себя плохо, пожаловавшись на головную боль, но врачи не сочли ее состояние критическим. Впоследствии состояние Милены резко ухудшилось и она начала терять сознание. Обеспокоенные родители доставили ее в медицинское учреждение.

Тайс Брандао, мать юной актрисы, сообщила, что девочке провели только КТ-исследование, в ходе которого было обнаружено образование размером 5 см в головном мозге. Однако, по словам врачей, природа этого образования осталась невыясненной: опухоль, киста, отек или тромб.

Состояние Милены продолжало ухудшаться, и у нее ежедневно происходило по две-три остановки сердца. В общей сложности их было зафиксировано 13. Мать девочки утверждает, что врачи до сих пор не предоставили информации о причине смерти ее дочери.

В личном аккаунте Милены в социальных сетях появилось эмоциональное сообщение от ее родителей, пребывающих в состоянии потрясения. Несмотря на случившееся, они пытаются сохранять самообладание.

Следует упомянуть, что несколько лет назад Милена Брандао исполнила роль в популярном сериале Netflix под названием «Единомышленники». Многочисленные зрители и поклонники сериала выражают соболезнования в связи с трагическим событием и желают семье актрисы сил пережить это горе.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни звезда сериалов «Прослушка» и «Клан Сопрано» Чарли Скелайс.