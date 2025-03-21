Умер сыгравший в «Докторе Хаусе» киноактер Уингз Хаузер

В США на 78-м году жизни скончался актер Уингз Хаузер, известный по ряду сериалов, одним из которых стал «Доктор Хаус». Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Хаузер стал сниматься в кино в 1967 году. На его счету участие более чем в сотне различных проектов, в том числе съемки в 41 сериале. Среди них «Беверли-Хиллз, 90210», «Она написала убийство», «Доктор Хаус» и «Менталист». Теперь стало известно, что актер скончался на 78-м году жизни. Он умер в Калифорнии, в своем доме, который находится в Санта-Монике.

Причиной смерти Хаузера стала хроническая болезнь легких. В последние дни ему, чтобы дышать, приходилось использовать кислородный баллон. Об этом сообщила дочь умершего актера Брайт.

Ранее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался российский поэт и драматург Вадим Жук. Он писал сценарии к фильмам, создавал мюзиклы и не только. Кроме того, Жук снялся более чем в 15 кинокартинах.