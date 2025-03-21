В Зимбабве ограбили родительский дом новой главы МОК

Грабители ворвались в дом родителей Кирсти Ковентри в столице Зимбабве Хараре и завладели имуществом на общую сумму $90 тыс., сообщил местный портал Pindula.

Ограбление произошло 10 марта, то есть еще до избрания Ковентри на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Pindula пишет, что полиция нашла и задержала трех злоумышленников.

Преступники во временя нападения связали родителей Кирсти и обшарили дом. Они унесли с собой $15 тыс. наличными, драгоценности, олимпийские купальники Ковентри, три охотничьих ружья, мелкую бытовую технику.

Портал отмечает, что двое из трех задержанных предстанут перед судом по обвинению в краже со взломом.

В четверг, 20 марта, Кирсти Ковентри была избрана десятым президентом МОК. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что сулит ее избрание российскому спорту.