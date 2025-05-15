В зоне СВО погиб известный украинский актер Максим Нелипа

12 мая в зоне проведения специальной военной операции погиб украинский актер, телеведущий и шоумен Максим Нелипа. О его кончине сообщил в своем личном онлайн-дневнике Максим Радуцкий, занимающий пост заместителя гендиректора ФК «Динамо Киев».

У артиста остались жена и двое детей. Известие о смерти Максима подтвердила его супруга Тамара. Она выразила глубокую скорбь, отметив, что это невосполнимая утрата, с которой им теперь предстоит жить.

Максим Нелипа появился на свет 16 октября 1976 года в Киеве. Он получил образование в Киевском политехническом институте, став инженером-приборостроителем.

Известность к нему пришла благодаря участию в КВН, где он был капитаном команды «Ковбои политеха». Коллектив трижды выступал в Высшей лиге КВН (с 1997 по 1999 год) и дважды принимал участие в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале.

Нелипа был ведущим различных телепроектов на украинском телевидении, включая «Народная звезда» и «Проиграй миллион». В 2007 году он принимал участие в шоу «Танцы со звездами» в паре с Аленой Шоптенко. В 2017 году он стал частью команды «Дизель-шоу».

Максим Нелипа также снимался в кино, сыграв в таких фильмах и сериалах, как «Удиви меня», «Небесные родственники» и «Байки Митяя». Весной 2022 года он присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни участник КВН-коллектива «Тихий омут» Николай Сибирцев.