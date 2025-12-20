Вадим Евсеев может возглавить клуб РПЛ

Махачкалинское «Динамо» ведет активные переговоры с Вадимом Евсеевым на предмет назначения специалиста на пост главного тренера, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Евсеев является одним из главных кандидатов на вакантный пост после неожиданной отставки Хасанби Биджиева. В случае положительного решения Евсееву придется улаживать дела с новороссийским «Черноморцем», который он возглавляет на данный момент.

Ранее 49-летний Вадим Евсеев возглавлял «Амкар», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел», «Кубань» и «Ленинградец».

Махачкалинское «Динамо» после первой части сезона РПЛ занимает 13-е место с 15 очками, находясь в зоне переходных матчей.

