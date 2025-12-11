Василий Березуцкий назначен главным тренером «Урала»

Известный в прошлом защитник ЦСКА и сборной России по окончании карьеры игрока работал в тренерских штабах голландского «Витесса», ЦСКА, китайского «Шанхай Шэньхуа» (в этих клубах он был помощником Леонида Слуцкого), а также «Краснодара».

В сезоне 2024/25 Березуцкий возглавлял азербайджанский «Сабах», с которым выиграл Кубок страны. Теперь перед специалистом стоит задача вернуть «Урал» в высший дивизион. Перед зимней паузой екатеринбуржцы занимают второе место в Первой лиге.

Назначение Березуцкого можно считать неожиданностью. После увольнения из «Урала» Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды инсайды прочили Александра Сторожука, а также Александра Кержакова. Кандидатуру экс-форварда «Зенита», как утверждал «Чемпионат», рекомендовал на этот пост бывший президент РФС Виталий Мутко.