Вайцеховская предупредила легкомысленную американскую фигуристку о материальности слов

Российская журналистка, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская отреагировала на слова американской фигуристки Алисы Лью, сказанные ей после исполнения короткой программы на Олимпиаде.

Американка занимает промежуточное третье место, набрав 76,59 балла. Она уступает японкам Ами Накаи (78,71) и Каори Сакамото (77,23). После выступления Лью заявила, что ей не нужна олимпийская медаль: она просто наслаждается своим нахождением на Играх.

«"Мне не нужна медаль. Я просто хочу быть здесь"», — говорит Алиса Лью, а я вот думаю о том, что на Олимпийских играх точно не стоит бросать подобные фразы во вселенную. Слова материальны, а желания имеют обыкновения сбываться», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Российская фигуристка Аделия Петросян после короткой программы занимает пятое место (72,89). Тренер спортсменки Даниил Глейхенгауз рассказал, что был слегка напуган тем спокойствием, с которым Петросян подошла к своему олимпийскому дебюту.