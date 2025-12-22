Валерий Газзаев может вернуться в «Динамо»

Легендарный динамовец Валерий Газзаев может вернуться в клуб, где провел многие годы своей игроцкой и тренерской карьеры, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Валерий Газзаев выступал за «Динамо» самую продуктивную часть карьеры нападающего, забив за бело-голубых 87 мячей в 237 матчах. Также он возглавлял команду в качестве главного тренера в 1991-1993 и 1999–2001 годах. Как игрок он выигрывал с «Динамо» Кубок СССР, в качестве тренера приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России 1992 года.

Правда, вернется 71-летний Газзаев не на тренерский мостик, а займет одну из руководящих должностей в клубе — генерального директора или председателя совета директоров.

Карпов отметил, что Газзаев и исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев обменялись комплиментарными комментариями в адрес друг друга. В частности, Газзаев высказался за то, чтобы предоставить Гусеву возможность доработать до конца сезона.

