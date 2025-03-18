Валерий Карпин переедет в новый дом в Эстонии за €1 млн

Валерий Карпин, главный тренер российской сборной, приобрел недвижимость в Эстонии и планирует переехать туда на постоянное место жительства после завершения работы в «Ростове», сообщил телеграм-канал SHOT.

Речь идет о трехэтажном кирпичном доме площадью 567 кв. м, расположенном в живописной деревне Принги, всего в 15 км от Таллина, популярного туристического направления.

Стоимость коттеджа составила €900 тыс., что примерно вдвое меньше оценочной стоимости Артема Дзюбы, составляющей €1,8 млн. Карпин, его супруга Дарья и их дочери являются гражданами Эстонии и ранее проживали в Нарве.

Роскошный особняк находится на берегу Таллинского залива и включает в себя сауну, парную, бассейн, спортивный зал, просторные спальни и другие удобства. В отделке использованы высококачественные натуральные материалы, такие как шлифованный камень и дубовый паркет.

Деревня Принги известна как популярное туристическое место с развитой инфраструктурой, включая торговый центр, бары, фитнес-центр, где занимается Дарья Карпина, а также детский сад и школу, где учатся дочери тренера сборной России.

Ранее сообщалось, что Карпину подняли зарплату в сборной после ухода из «Ростова».