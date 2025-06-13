Валерий Карпин, который является главным тренером сборной России по футболу, теперь будет работать в футбольном клубе «Динамо» (Москва). Официально об этом пока не сообщалось, но в интернете уже появилось фото, на котором Карпин в футболке с номером 2028 стоит рядом с гендиром «сине-голубых» Павлом Пивоваровым.

Это свидетельствует о том, что соглашение с Карпиным, вероятно, будет действовать до конца 2028 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что между сторонами была достигнута устная договорённость. Годовой доход тренера в столичном клубе составит примерно 2,5 млн евро.

С 2021 года Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России по футболу. В период с 2022 года по февраль 2025 года он совмещал работу в национальной команде с должностью главного тренера футбольного клуба «Ростов», который он покинул этой зимой.

В последнем сезоне клубного чемпионата России «Ростов» занял восьмое место, а «Динамо» под руководством Ролана Гусева, исполнявшего обязанности главного тренера после ухода Марцела Лички, — пятое место.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, отметил, что футбол — это одновременно и предмет гордости, и источник боли для России.