В своем выступлении на премьере фильма «Больше чем футбол» Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, отметил, что футбол — это одновременно и предмет гордости, и источник боли для России.

Он подчеркнул, что достижения в спорте становятся примером для подражания и мотивируют множество людей начать заниматься спортом и посещать спортивные секции.

«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта — это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — сказал представитель Кремля.

Говоря о своих ожиданиях от премьеры, он подчеркнул, что российские киноделы достигли больших успехов в создании спортивных драм и их работы уже превосходят мировой уровень.

«Продюсеры этих фильмов мне говорили, что этот фильм — из серии таких успехов. Мне сказали обязательно взять носовой платок, придется плакать. Да, все приготовились», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Португалия, обыграв команду Испании, второй раз выиграла Лигу наций по футболу.