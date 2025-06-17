Валиева поделилась кадрами из отпуска в Венеции

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своем телеграм-канале фото и видео с отдыха в Венеции.

Спортсменка позирует на живописных улицах города Святого Марка, а на одном из снимков наслаждается вкусом джелато.

Камила Валиева продолжает отбывать четырехлетнюю дисквалификацию, срок которой закончится 24 декабря 2025 года. Такое наказание спортсменке назначил Спортивный арбитражный суд (CAS). При этом адвокаты фигуристки обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в мошенничестве, так как оно проигнорировало эксперимент профессора Марсьяля Соги, который доказывал, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой случайно — такой версии спортсменка придерживалась изначально.

Ранее Камила Валиева опубликовала фотографии с отдыха на берегу моря.