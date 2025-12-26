Валиева показала, как отпраздновала срок окончания дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в соцсетях фотографии, на которых она отмечает окончание четырехлетней дисквалификации.

19-летняя спортсменка коротко подписала снимки: «25.12.2025».

Во время Олимпийских игр в Пекине стало известно, что допинг-проба, взятая у спортсменки в декабре 2021 года, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил четырехлетний бан спортсменки, отсчитывающийся с момента взятия пробы.

Все результаты Валиевой были аннулированы, включая золото Олимпиады-2022 в командном турнире.

В настоящее время Камила Валиева возобновила тренировки и планирует выступить уже в этом сезоне. Спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Татьяны Навки, где занимается под руководством тренера Светланы Соколовской.