Валиева выступит за сборную Москвы на Кубке Первого канала
Команды Москвы и Санкт-Петербурга объявили свои составы на «битву двух столиц»
Фото: [Камила Валиева/Федерация фигурного катания на коньках России]
Стали известны составы сборных Москвы и Санкт-Петербурга по фигурному катанию для участия в Кубке Первого канала. В этом году организаторы задумали новый формат для турнира: соревнования пройдут как «битва двух столиц».
За сборную Москвы выступят Камила Валиева, Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Степанова/Иван Букин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Северную столицу представят Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Юлия Артемьева/Дмитрий Брюханов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Таким образом, 21–22 марта в Санкт-Петербурге соберутся практически все сильнейшие фигуристы страны.
Ранее стало известно, что фигуристы София и Никита Сарновские перешли из академии «Ангелы Плющенко» к тренеру Этери Тутберидзе.