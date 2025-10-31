Валлийский полузащитник Рэмзи получил отпуск для поиска пропавшей собаки

Валлийский полузащитник мексиканского клуба «УНАМ Пумас» Аарон Рэмзи, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Ювентус», сообщил о продаже любимой собаки.

Питомец пропал две недели назад. Футболист разместил объявление и пообещал $20 тыс. тому, кто найдет собаку.

Рэмзи так переживает, что клуб пошел ему навстречу и предоставил отпуск на четыре ближайших матча.

34-летний Аарон Рэмзи перешел в мексиканский клуб летом этого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел шесть матчей за «Пумас» и отметился забитым мячом.

