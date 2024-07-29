Валуев: никто из лидеров Российской сборной не поехал на Олимпиаду в Париж

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и действующий депутат Николай Валуев высказался по поводу провалов российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, сообщают РИА Новости .

Спортсмен заявил, что на Олимпиаду во Францию не поехал никто из лидеров российской сборной, и этим объясняются неудачные выступления наших атлетов.

Валуев подчеркнул, что предупреждал спортсменов, которые собирались ехать на ОИ-2024 о надеждах россиян. По его мнению, они должны были отправляться за победами, а не ради участия, и им должно быть понятно негодование российского общества после их провалов на соревнованиях.

Ранее сообщалось, что на открытии Олимпийских игр перепутали Южную Корею и КНДР. Во время появления южнокорейской сборной диктор сообщил, что перед гостями — спортсмены из Корейской Народной Демократической Республики.