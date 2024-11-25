Российский актер Владимир Самойлов скончался в возрасте 80 лет

Диктор и радиоведущий, советский и российский киноактер Владимир Самойлов скончался на 81-м году жизни. О кончине артиста приводится на сайте «Кино-Театр.ру».

Как пишет портал, Самойлов умер еще 20 ноября. Причина ухода из жизни актера, время и место прощания с ним не уточняется.

Владимир Самойлов родился 21 марта 1944 года. Мужчина поступил и закончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Закончив учебу, пришел служить в Театр комедии Росконцерта.

В качестве ведущего на радиостанции «Маяк» Самойлов принимал участие в эфирах ряда авторских передач. Зрителю актер известен по фильмам «Хищники» и «Заложники дьявола».

Ранее солист группы «На-На» Политов раскрыл подробности своей последней встречи со скончавшимся Владимиром Левкиным.