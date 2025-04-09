«Ванкувер» установил уникальное достижение в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» установил уникальное достижение. «Косатки» уступали три шайбы за минуту до конца матча, но сумели вырвать победу.

В игре с «Даллас Старз» «Ванкувер» уступал 2:5 к 60-й минуте. Ровно за минуту до конца одну шайбу отыграл Аату Рятю, а затем Пьюс Сутер забил за 30 и за 7 секунд до финальной сирены. В овертайме Кифер Шервуд принес «Кэнакс» победу.

Это первый подобный случай в истории НХЛ.

Получив два очка, «Ванкувер» сохранил теоретические шансы на попадание в плей-офф. Поражение в основное время выбивало «Кэнакс» из борьбы за wild card. «Ванкуверу» осталось провести в регулярном чемпионате четыре матча, он на шесть очков отстает от идущей на восьмом месте в Западной конференции «Миннесоты».

Ранее в КХЛ определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина.