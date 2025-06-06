«Ванкувер» уволил российского тренера Гончара

Российский специалист Сергей Гончар покинул тренерский штаб клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Он работал в клубе с 2023 года и занимался развитием защитников.

«Кэнакс» в минувшем сезоне не смогли попасть в плей-офф, и клуб серьезно обновил тренерский штаб. Главным тренером вместо уволенного Рика Токкета стал Адам Фут, который был его ассистентом. Кроме того, «Ванкувер» расстался с тренером Йоги Свейковски и видеотренером Диланом Кроуфордом.

51-летний Сергей Гончар ранее входил в тренерский штаб «Питтсбурга», в составе которого провел пять сезонов в качестве игрока. Также в НХЛ звездный защитник выступал за «Вашингтон», «Даллас», «Монреаль», «Бостон» и «Оттаву».

С «Питтсбургом» Гончар выигрывал Кубок Стэнли как игрок (2009) и как тренер защитников (2017).

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