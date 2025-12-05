«Ваша премия мира». ФИФА наградила Дональда Трампа золотой медалью: почему именно он стал первым лауреатом?

Дональд Трамп стал первым в истории лауреатом премии мира Международной федерации футбола. Награду экс-президенту США вручил лично глава ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

На церемонии в Майами глава ФИФА Джанни Инфантино представил новую награду — премию мира. Ее первым обладателем стал 47-й президент США Дональд Трамп. Инфантино вручил ему именной кубок и золотую медаль, которую, по словам президента федерации, можно носить где угодно.

Сертификат гласит, что награду вручают от имени миллиардов болельщиков за непоколебимую приверженность миру и единству. ФИФА отметила исключительные действия Трампа по продвижению этих идеалов по всему миру. Сама премия учреждена с целью ежегодно чествовать лидеров, чьи действия способствуют глобальному объединению под эгидой футбола.

Ранее сообщалось о том, что Трамп участвовал в подписании соглашения между ДРК и Руандой с пластырем на руке.