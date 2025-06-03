«Вашингтон» начал продажу коллекционных миниатюр в честь рекорда Овечкина

В продажу запущены миниатюрные копии рекордной шайбы, ворот и ледового покрытия в двух вариантах. Стоимость коллекционных предметов составляет от $895 до $1499.

Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ 6 апреля, когда в матче с «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу и превзошел достижение Уэйна Гретцки. До конца регулярного чемпионата россиянин довел количество голов до 897.

В сентябре Овечкину исполнится 40 лет. У нападающего остается еще год по контракту с «Вашингтоном». В клубе владельцам абонементов разослали письмо, напоминая, что Овечкин проведет последний сезон за «Кэпиталз». Уже через несколько часов то сообщение было опровергнуто. В «Вашингтоне» уточнили, что пока не принято никакого решения относительно будущего Овечкина в клубе.

Сам хоккеист в настоящее время находится в России. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что планирует пригласить Овечкина на круглый стол, посвященный снятию запрета о продаже пива на стадионах. Парламентарий уверен, что авторитет Ови поможет убедить сомневающихся депутатов.