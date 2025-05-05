«Вашингтон» сохранит в прежнем сочетании тройку с Овечкиным, несмотря на возвращение Протаса

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что намерен оставить в прежнем виде тройку Александра Овечкина, Дилана Строума и Энтони Бовилье.

На его решение не повлияло возвращение в строй после травмы белорусского нападающего Алексея Протаса, который играл в этом звене вместо Бовилье.

Карбери пояснил, что Бовилье хорошо вписался в это сочетание, а универсализм Протаса позволит ему начать возвращение с любого звена. Предполагается, что белорус займет место на правом краю тройки Ника Дауда.

В списке травмированных у «Вашингтона» остается лишь защитник Мартин Фехервари. Его место занимает россиянин Александр Алексеев.

«Вашингтон» в первом раунде плей-офф обыграл «Монреаль Канадиенс», а в полуфинале Восточной конференции сыграет с командой «Каролина Харрикейнз».