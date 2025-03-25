«Вашингтон» выписал защитнику команды зарплату почти на уровне Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с защитником Джейкобом Чикраном на восемь лет со среднегодовой зарплатой (кэпхитом) в $9 млн.

Соглашение с 26-летним защитником начнет действовать со следующего сезона. Чикран станет вторым по зарплате игроком «Вашингтона» после Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталз» зарабатывает $9,5 млн в год.

Канадский защитник перешел в «Вашингтон» перед нынешним сезоном. Ранее он выступал за «Аризону» и «Оттаву». Чикран набрал 43 (18+25) очка в 65 матчах — лучший показатель в карьере. Теперь он будет зарабатывать почти в два раза больше, кэпхит по предыдущему контракту составлял $4,6 млн.

Ранее нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал о привычке Овечкина собирать вещи, связанные с его погоней за рекордом Уэйна Гретцки.