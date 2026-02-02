Василевский поблагодарил вратаря, с которым провел свою первую драку в НХЛ

Редкая даже для НХЛ вратарская драка состоялась в матче на открытом воздухе, в котором «Тампа» принимала «Бостон Брюинз». «Молнии» спасли игру, проигрывая 2:5. Именно при этом счете Василевский приехал в зону «Брюинз» и вызвал американца на драку.

Этот эпизод хорошо повлиял на «Тампу». До конца периода «Лайтнинг» сократили счета до минимума, в середине третьего игрового отрезка Никита Кучеров, а в итоге «Тампа» вырвала победу в серии буллитов — 6:5.

Российский голкипер, для которого драка со Свейманом стала первой в заокеанской карьере, пояснил, что отправился выяснять отношения, увидев, что американец ударил по спине клюшкой нападающего «Тампы» Брэндона Хейгла.

«Я действовал на инстинктах. Пересек красную линию и предложил ему подраться. Это был один из самых важных моментов для меня лично, потому что я никогда не дрался в НХЛ. Я не могу выразить благодарность словами. Огромное спасибо ему за то, что принял мой вызов. Он хорош при игре в воротах и в драке», — сказал Василевский.

Драки российских голкиперов, похоже, становятся новым трендом в НХЛ. Ранее Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз» вызвал на драку Алекса Недельковича из «Сан-Хосе Шаркс».