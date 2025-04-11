Василий Ливанов перенес операцию на артериях руки

У известного советского актера Василия Ливанова была проведена операция по удалению тромбов из артерий руки. Как сообщил телеграм-канал Mash, 89-летнему актеру назначили антикоагулянты и дали рекомендации по наблюдению за здоровьем.

При любых признаках ухудшения состояния необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В конце 2024 года Ливанову уже проводили аналогичную процедуру для восстановления проходимости сосудов ног, сердца и мозга.

В январе врачи выявили нарушение мозгового кровообращения, из-за чего артист несколько дней провел в отделении интенсивной терапии.

В марте он заметно потерял в весе и изменился внешне после медикаментозной комы и курса лечения от опухоли.

Ранее сообщалось, что Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем.