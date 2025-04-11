Василий Ливанов перенес операцию на артериях руки
Mash: актеру Ливанову провели операцию по удалению тромбов
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У известного советского актера Василия Ливанова была проведена операция по удалению тромбов из артерий руки. Как сообщил телеграм-канал Mash, 89-летнему актеру назначили антикоагулянты и дали рекомендации по наблюдению за здоровьем.
При любых признаках ухудшения состояния необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
В конце 2024 года Ливанову уже проводили аналогичную процедуру для восстановления проходимости сосудов ног, сердца и мозга.
В январе врачи выявили нарушение мозгового кровообращения, из-за чего артист несколько дней провел в отделении интенсивной терапии.
В марте он заметно потерял в весе и изменился внешне после медикаментозной комы и курса лечения от опухоли.
Ранее сообщалось, что Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем.