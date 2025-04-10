Mash: Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем

По данным журналистов, из-за проблем с сердцем у Немоляевой резко ухудшилось состояние, но при этом она планировала сегодня выступать. Врачей 87-летней актрисе вызвали родные, медики оказали помощь на месте. Кстати, Немоляева уже жаловалась на проблемы с сердцем — в ноябре прошлого года ей стало плохо во время съемок ремейка «Буратино».

Выступление Немоляевой должно было начаться в 19:00 — она играет в спектакле «Бешеные деньги». Но из-за состояния актрисы спектакль все же отменили, билеты можно будет вернуть в личном кабинете.

Напомним, что ранее стало известно, что Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф».