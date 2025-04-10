Mash: Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем
Актрисе Светлане Немоляевой вызвали медиков из-за проблем с сердцем, пишет Mash
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Из-за проблем с сердцем актрисе Светлане Немоляевой вызвали скорую медпомощь, сообщает в четверг телеграм-канал Mash.
По данным журналистов, из-за проблем с сердцем у Немоляевой резко ухудшилось состояние, но при этом она планировала сегодня выступать. Врачей 87-летней актрисе вызвали родные, медики оказали помощь на месте. Кстати, Немоляева уже жаловалась на проблемы с сердцем — в ноябре прошлого года ей стало плохо во время съемок ремейка «Буратино».
Выступление Немоляевой должно было начаться в 19:00 — она играет в спектакле «Бешеные деньги». Но из-за состояния актрисы спектакль все же отменили, билеты можно будет вернуть в личном кабинете.
Напомним, что ранее стало известно, что Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф».