Вдова Левкина засомневалась в искренности Лерчек, которая борется с четвертой стадией рака

Маруся Левкина, вдова солиста группы «На-На» Владимира Левкина, усомнилась в искренности блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которая борется с четвертой стадией рака, сообщает StarHit. По мнению Левкиной, частые новости и публикации о здоровье блогера вызывают вопросы у общества.

Сейчас Лерчек находится в тяжелом состоянии. Накануне она выложила видео, на котором ее возлюбленный Луис Сквиччиарини бреет ее налысо. Блогер проходит курсы химиотерапии.

«Если Валерии легче переживать этот недуг, афишируя это на всю страну, пусть так и будет. Она привыкла к образу жизни, где демонстрирует каждый шаг. Думаю, ей сложнее исчезнуть из медиапространства и остаться наедине с врачами и семьей», — считает Левкина.

Часть подписчиков действительно относятся к откровениям блогера скептически. Многие считают, что Лерчек использует болезнь, чтобы избежать уголовного наказания по делу о выводе средств заграницу.

Смущают интернет-пользователей и несостыковки между постами Лерчек и реальными событиями. Сама Чекалина не может свободно пользоваться интернетом из-за ограничений, связанных с уголовным делом.

Недавно Валерия родила сына от Сквиччиарини. После родов врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой степени с метастазами. Самочувствие блогера ухудшается: она не может ходить и ослепла на один глаз.

Маруся Левкина заявила, что не понимает, зачем из этой истории сделали «сериал». При этом она пожелала Лерчек скорейшего выздоровления, веры и стойкости духа.

