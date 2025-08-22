Вдова назвала причину смерти Ярослава Евдокимова

Российский певец, автор хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов умер после продолжительной борьбы с раком легких. Об этом ТАСС сообщила его вдова Ирина Крапивницкая.

О смерти артиста стало известно в пятницу, 22 августа. Он умер в Минске. В столице Белоруссии он проходил лечение от онкологии. Ему было 78 лет.

Евдокимов родился в 1946 году в украинском городе Ровно, а в 2009 году получил гражданство России. Артист прославился благодаря таким песням, как «Фантазер», «Полинушка», «Маменька», «Колодец» и «Роза красная», которые стали настоящими хитами советской и российской эстрады.

В 2023 году артист столкнулся с проблемами при организации концертного тура по России — его выступления были отменены во всех городах, кроме Новосибирска.

Причиной срыва концертов, как утверждали СМИ, стало интервью, в котором Евдокимов несколько лет назад критиковал действия российской власти. Директор артиста тогда объяснил, что оно было дано почти десятилетие назад и носило эмоциональный характер.

