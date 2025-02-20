Вдова Олега Стриженова начала вести затворническую жизнь после смерти супруга

Актриса из фильмов «Хозяин тайги» и «Опасные гастроли» Лионелла Стриженова последние годы живет в уединении, сообщила газета «Комсомольская правда». У нее работают две помощницы, которые занимаются покупками, готовкой и уборкой. Так же было и при жизни с Олегом Стриженовым. Каждую неделю к ним приходили сын Александр и его супруга Екатерина.

После кончины Олега Александровича обе помощницы остались рядом с его вдовой. Они поделились, что утрата любимого мужчины стала для Лионеллы Ивановны тяжелым испытанием.

По их словам, первые дни после ухода Олега Стриженова были наполнены слезами, Лина не спала трое суток и отказывалась от пищи. Ее дети Екатерина и Александр пришли к ней, чтобы убедить в необходимости питания.

Они вместе с дочерьми Анастасией и Александрой часто приходят в гости, чтобы Лионелла не чувствовала себя одинокой. Они приносят продукты по ее желанию. Поддержка семьи играет важную роль, отметила помощница Стриженовой.

Народный артист СССР до последнего дня сохранял ясность ума, был очень внимателен и требователен. Помощница уточнила, что Олега Александровича 20 декабря забрали на скорой помощи из-за высокого давления и уже в больнице случился инсульт.

Ранее Екатерина Стриженова рассказала о последнем часе жизни знаменитого свекра.