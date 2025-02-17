Стриженова рассказала о последнем часе жизни знаменитого свекра

Актер Олег Стриженов скончался в больнице, где за ним наблюдали врачи и поддерживали родственники. Об этом рассказала его сноха Екатерина Стриженова, пишет The Voice.

Ведущая Екатерина Стриженова почтила память именитого свекра, вспомнив о дне, когда видела его живым последний раз. По ее словам, все время семья в большом составе находилась в больнице и надеялась на лучшее. Однако быть рядом именно во время ухода артиста у родных не вышло: на протяжении часа Стриженов находился на пограничье.

«Последний раз с Олегом Александровичем мы виделись за час до его ухода. Реаниматолог нам сказал, что папа сейчас, как альпинист, сорвавшийся в пропасть, успевший в полете зацепиться ледорубом за скалу и снова сорваться» — рассказала ведущая Первого канала Стриженова.

Напомним, Олега Стриженова, которого называли «последним романтиком СССР», не стало 9 февраля после ишемического инсульта. Актер советского и российского кино, а также театра, прожил 95 лет. Он упокоился на Троекуровском кладбище недалеко от могилы актрисы Анастасии Заворотнюк.

Вдова актер Лионелла Ивановна не смогла присутствовать на похоронах почившего супруга, однако провела почти всю ночь в московском храме Святителя Николая на Трех Горах.

Ранее сообщалось, что смерть Стриженова назвали невосполнимой потерей для искусства.