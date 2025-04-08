Вдова погибшего семь месяцев назад хоккеиста Годро родила сына

Мередит Годро, вдова погибшего в конце августа прошлого года хоккеиста Джонни Годро, сообщила о рождении сына.

Она назвала сына Картер Майкл — второе имя у него, как и у погибшего супруга. Мередит отметила, что малыш похож на отца.

У Картера есть сестренка Ноа (2022 года рождения) и братик Джонни-младший (2024 года рождения).

Звезда НХЛ Джонни Годро погиб вместе с младшим братом Мэттью во время поездки на велосипедах — их насмерть сбил джип.

Джонни Годро был 31 год. В НХЛ он начинал свою карьеру в «Калгари Флеймз», за который провел восемь полноценных сезонов. В одном из них он набрал 115 очков. Последние два сезона нападающий играл в «Коламбус Блю Джекетс». Всего в 763 матчах в НХЛ Годро набрал 743 очка.

Ранее стало известно, кто из игроков СКА может перейти в клубы НХЛ.