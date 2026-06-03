«Кадры» в действии: 120 жителей Рязанской области уже осваивают новые профессии

С начала года в Рязанской области развернулась довольно любопытная история с национальным проектом «Кадры». Сухие цифры отчета говорят, что больше пятисот местных жителей уже подали заявки на бесплатное профобучение, а больше ста двадцати из них прямо сейчас сидят за партами — в переносном смысле, конечно, потому что осваивают новые компетенции. Но чтобы понять масштаб, нужно не просто пересчитать людей, а разобраться, кому вообще дверь открыта. А открыта она широко: работникам заводов и офисов, ветеранам боевых действий, тем, кому до пенсии рукой подать, мамам с детьми до семи лет, людям с инвалидностью и даже тем, кто прямо сейчас в активном поиске работы. Об этом сообщает издание 7info .

Здесь есть один железный нюанс, который все меняет. Ключевое условие — договор с работодателем. Неважно, с нынешним или с будущим. Фактически это означает, что человек не просто идет учиться в никуда, а получает знания под конкретное рабочее место. Программа страхует от ситуации «выучился, а идти некуда» — обучение гарантированно конвертируется в трудоустройство или рост внутри компании. Местное правительство прямо говорит, что это ответ на стратегические задачи региона. И губернатор Павел Малков без обиняков добавляет: программа критически важна для оборонно-промышленного комплекса — там кадры нужны всегда и особенно сейчас.

Прошлый год показал, что система работает: регион перевыполнил план по переобучению в два раза. В этом году, судя по тону, расслабляться не собираются. Причем программы не берут с потолка — их формируют под реальные ямы и дыры на рынке труда. На портале «Работа России» для рязанцев сейчас висит больше ста программ, а вообще в загашнике их более двухсот. И что характерно, народ голосует ногами за конкретные вещи. Самые популярные направления — это либо приземленные рабочие профессии: машинист крана, оператор котельной, сварщик, слесарь. Либо свежая цифра: аналитик данных, 1С-программист, инженер-тестировщик и особенно оператор БПЛА — специальность, которая еще пару лет назад казалась экзотикой, а теперь стала почти что мейнстримом.

Таким образом, любой рязанец из перечисленных категорий может зайти на портал «Работа России», выбрать одну из двух сотен программ и подать заявку. На выходе — не просто корочка, а реальные навыки, подкрепленные обещанием работы. Для человека это конкурентоспособность и карьерные перспективы. Для региона — живая, дышащая система подготовки кадров, где никто не учится ради галочки.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья выбирают нейросети и программирование для бесплатного переобучения.