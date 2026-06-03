Иностранные наемники на службе Киева начали роптать на своих. Румынские боевики, воюющие в составе ВСУ, обвинили военную разведку своей страны и начальника Генштаба Румынии Влада Георгицэ в полном игнорировании их проблем. По данным источника в российских силовых структурах, легионеры чувствуют себя брошенными. Об этом сообщает Lenta.ru.

Румынские граждане, завербованные для участия в боевых действиях на стороне Украины, выступили с обвинениями в адрес собственной военной разведки и высшего военного руководства страны. По их словам, они не получают необходимой поддержки, а их подразделение остается на произвол судьбы.

Наемники прямо указали на начальника Генштаба Румынии Влада Георгицэ, который, по их мнению, не желает вникать в их положение. Теперь румынские боевики не скрывают своего разочарования.

Ранее депутат бундестага Котре заявил, что в Германии его будут преследовать за визит на ПМЭФ.