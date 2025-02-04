Вдова сына певицы Ирины Понаровской поделилась трогательным видео с супругом

Анна Чайникова поделилась в социальных сетях трогательным видео с Энтони Роддом, в котором вдова сына певицы Ирины Понаровской выразила ему свою любовь.

На записи были запечатлены милые мгновения их совместной жизни — объятия, свидания и совместные прогулки с детьми. Анна отметила, что муж всегда радовал ее великолепными букетами, благодаря чему она искренне ощущала счастье.

Трагедия в семье Понаровской произошла в сентябре прошлого года, когда у 39-летнего Энтони внезапно остановилось сердце. Его тело было обнаружено Анной в ванной. Теперь она самостоятельно воспитывает их детей — десятилетнего Эрика и шестилетнюю Шарлотту.

Некоторое время вдова Родда сохраняла молчание в соцсетях, однако в последние недели начала делиться своими чувствами и воспоминаниями о муже. Анна признается, что сейчас переживает трудные времена и справиться с горем ей помогают дети и творческий труд.

Анна и Энтони были вместе 11 лет, оказывая друг другу поддержку и заботу. Она упоминала, что он был невероятно заботливым отцом, который много времени уделял детям.

Ранее сообщалось, что Ирина Понаровская подняла цены на выступления в два раза после трагедии.