Вдова сына певицы Ирины Понаровской поделилась трогательным видео с супругом
Овдовевшая невестка Ирины Понаровской призналась ее сыну в любви
Фото: [соцсети]
Анна Чайникова поделилась в социальных сетях трогательным видео с Энтони Роддом, в котором вдова сына певицы Ирины Понаровской выразила ему свою любовь.
На записи были запечатлены милые мгновения их совместной жизни — объятия, свидания и совместные прогулки с детьми. Анна отметила, что муж всегда радовал ее великолепными букетами, благодаря чему она искренне ощущала счастье.
Трагедия в семье Понаровской произошла в сентябре прошлого года, когда у 39-летнего Энтони внезапно остановилось сердце. Его тело было обнаружено Анной в ванной. Теперь она самостоятельно воспитывает их детей — десятилетнего Эрика и шестилетнюю Шарлотту.
Некоторое время вдова Родда сохраняла молчание в соцсетях, однако в последние недели начала делиться своими чувствами и воспоминаниями о муже. Анна признается, что сейчас переживает трудные времена и справиться с горем ей помогают дети и творческий труд.
Анна и Энтони были вместе 11 лет, оказывая друг другу поддержку и заботу. Она упоминала, что он был невероятно заботливым отцом, который много времени уделял детям.
Ранее сообщалось, что Ирина Понаровская подняла цены на выступления в два раза после трагедии.