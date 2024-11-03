KP.RU: Ирина Понаровская подняла цены на выступления в два раза после трагедии

Артистки Ирина Понаровская и Любовь Успенская вернулись на сцену спустя несколько месяцев после трагедии. Как пишет KP.RU , артистки споют на корпоративе за солидные гонорары.

Перед грядущим Новым годом Ирина Понаровсная решила подзаработать и объявила о начале концертов с 1 ноября. Звезда не выступала полтора месяца после трагедии: у нее скончался единственный сын Энтони Родд. Единственным утешением осталась невестка и внуки: 10-летний Эрик и шестилетняя Шарлотта. На это фоне, как полагают, артистка подняла ценник для заказчиков.

71-летняя Понаровская раньше требовала миллион рублей и более за выход, но теперь цены стартуют с 1,5 и двух миллионов.

Упомянули и Любовь Успенскую. Востребованная артистка также брала перерыв из-за семейных обстоятельств. Как отмечает «Комсомолка», звезда отправляла дочь в клинику на лечение от определенных зависимостей. Однако на этой неделе королева русского шансона успела отыграть два концерта и уехала в мини-тур. Обозреватели отметили, что за новогоднее выступление Успенская запрашивает от 3,5 млн руб. Ранее ценник был ниже: 2-2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская поразила поклонников новым образом.