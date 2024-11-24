Звезда «Семнадцати мгновений весны» Дрожжина попала к медикам из-за серьезных проблем с сердцем

Любительница чужого наследства и прогулок на похороны коллег по киноцеху, звезда «Семнадцати мгновений весны», актриса Наталья Дрожжина из-за серьёзных проблем с сердцем обратилась за экстренной медпомощью, передает Shot.

Сообщается, что 76-летняя артистка обратилась к медикам и прошла внеплановый осмотр — Дрожжина пожаловалась на беспокоящие ее в последнее время резкие боли в области сердца. Врачи поставили актрисе диагноз: тахикардия и стенокардия по причине перенесенного в 2023 году инфаркта головного мозга.

«Артистке рекомендовали наблюдаться у медиков и продолжать ранее назначенное лечение». — приводится ав публикации.

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