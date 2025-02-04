Вдова Владимира Левкина рассказала о последних днях жизни супруга

Экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет. Его супруга Марина в программе «Пусть говорят» поделилась воспоминаниями о последних днях жизни мужа.

Певец долго не хотел вызывать скорую помощь, так как считал, что чувствует себя не так уж плохо. Он ощущал усталость и дискомфорт, как при вирусной инфекции. Однако Марина настояла на госпитализации.

Владимир поддерживал связь с родными и в течение дня звонил из больницы. Тогда он сообщил своей 12-летней дочери, что находится в больнице всего на несколько дней и скоро вернется домой.

Через несколько часов он перестал выходить на связь, что сильно обеспокоило жену. Позже он перезвонил, сказал, что очень устал, но в целом все в порядке, ему поставят капельницу.

«Я сильно хочу пить… Тут капельница. Я вас люблю. Трудно говорить, позже созвонимся. Я сплю здесь», — сказал Левкин.

Это был их последний разговор. Затем Владимир не отвечал на звонки, и Марина узнала из больницы, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что дочь Владимира Левкина отказывается верить в официальную версию смерти отца.