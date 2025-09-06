В Центральной детской школе искусств в Химках прошел творческий вечер, посвященный годовщине московской премьеры оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», и об этом событии рассказала городская администрация.

Это произведение составило значительную часть русской музыкальной культуры. Мероприятие собрало учащихся, их родителей и педагогов, которые пришли разделить этот патриотический момент. Муниципальный депутат Валентин Герасимов пригласил участников задуматься о важности сохранения русской культуры, особенно в современном мире, где иногда предпринимаются попытки ее отменить.

Вечер был насыщен информацией о создании оперы Глинки, основанной на подвиге крестьянского героя Ивана Сусанина, который в XVII веке рисковал жизнью, спасая царя Михаила Романова. Эта история стала символом преданности Родине. Юные музыканты и их преподаватели выступили с исполнениями арий и инструментальных отрывков, оживив сюжет оперы. Директор ЦДШИ Инна Монастырская отметила, что такие мероприятия помогают молодым музыкантам понять глубокий смысл произведения и установить связь с историей.

Вечер стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», направленной на объединение разных поколений вокруг ценностей любви к России и уважения к её культуре. Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула важность объединения ради сохранения культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Химках состоялась лекция в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Ее провели в дошкольном отделении «Кораблик». К мероприятию присоединились майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк и депутат Юлия Мамай.