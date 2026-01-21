Народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну 21 января исполнилось 66 лет. С Красногорском, который актер считает своей малой родиной, его связывают долгие годы — сюда семья переехала, когда будущему артисту было всего три года.

Жители города по праву считают его своим земляком и с теплотой называют «вечным гардемарином». Это прозвище прочно закрепилось после культовых ролей в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Зеленый фургон».

Местные жительницы Ирина Семенова и Марина Ковалева, как и многие зрители, восхищаются тем, что актер почти не меняется с годами и выглядит, по их мнению, максимум на 50 лет.

Сам Харатьян секретом своей молодости считает здоровый образ жизни. Он посвящает спорту около часа в день, придерживается умеренного питания и давно отказался от курения.

После гастролей предпочитает простую, даже аскетичную еду, например, овсянку без масла. Отвлечься от проблем и держать себя в тонусе ему помогает любовь к футболу.

Кинокарьера Харатьяна началась еще в 1976 году с фильма Владимира Меньшова «Розыгрыш». Его герой запомнился и критикам, и зрителям, в том числе жителю соседней Опалихи Виктору Семеновичу.

Сейчас актер передает опыт подрастающему поколению. Под его руководством в Красногорске работает «Школа гардемаринов», где детей и подростков учат азам актерского мастерства и сценической речи.

У самого Харатьяна двое взрослых детей — дочь Александра и сын Иван. Но главное его признание — это безграничная любовь зрителей, которая остается с ним многие годы, независимо ни от возраста, ни от места проживания.

